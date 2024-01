Diga, esposto in Procura. Il Comitato contesta il bando della Bonfica

Diga: esposto alla Procura sul bando emesso dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale per le soluzioni progettuali di un invaso sull’Enza. "Si verifichi se esistono turbative d’asta".

Il Comitato pro Diga e altri soggetti che da anni sostengono la ripresa dei lavori (sospesi il 16 agosto 1989) hanno appreso che il 13 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’appalto, con scadenza 15 gennaio 2024, rivolto alle società di progettazione italiane ed europee per l’elaborazione di un Documento di analisi di fattibilità economica e di varie alternative progettuali (Docfap).

"L’appalto sia stato emesso con tempi estremamente compressi a cavallo delle festività natalizie e il capodanno", afferma Lino Franzini (foto), presidente del Comitato e della Municipalità di Ramiseto.

"Ne deduciamo che molte società di progettazione non saranno in grado di poter esprimere una valutazione seria e corretta, o rinunceranno a partecipare alla gara. Se si volevano ridurre i tempi, peggior periodo non si poteva scegliere; ciò non creerà una minima e sana concorrenza, come dev’essere quando si usa denaro pubblico".

Il Comitato inoltre ricorda che sono 160 anni che si fanno studi di fattibilità e, se proprio è necessario realizzarne uno nuovo, l’urgenza della gara è "ingiustificata… Inoltre sembra che la documentazione sia stata resa disponibile alle imprese con vari giorni di ritardo, riducendo i tempi concessi. Riteniamo che il Bando vada modificato, allungando i tempi ed escludendo la clausola del prezzo fisso ed immutabile". Il prossimo CdA del Cbec si riunirà giovedì 11 gennaio. Così il Comitato e altri esponenti pro-Diga hanno incaricato un avvocato di procedere alla stesura di un esposto da inviare entro mercoledì 10 gennaio alla Procura, al presidente del consorzio stesso e a quello Bonifica Parmense, al Ministro delle Infrastrutture, all’Autorità di Bacino del Po, al presidente della Regione e ad Atersir.

Francesca Chilloni