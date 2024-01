Diga, firmata la convenzione: "Ora cerchiamo le risorse"

"Il nostro obiettivo è di arrivare in tempi certi a presentare il piano progettuale di un’opera richiesta da tempo, che permetta nei prossimi anni di passare alla fase esecutiva. Nel corso del 2024 inizieremo a cercare le risorse". Lo afferma l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi a margine della firma della convenzione per progettare la Diga di Vetto. Il documento è stato stata sottoscritto dalla Regione (che ha stanziato 300mila euro per la progettazione), dall’Adbpo, dall’Atesir e dai Consorzi di Bonifica dell’Emilia Centrale e Parmense, questi ultimi incaricati della progettazione anche con il supporto dei tecnici della Regione. "È un ottimo risultato la partenza della prima fase progettuale con l’appalto del cosiddetto DocFap – aggiunge Mammi –. È un traguardo storico per l’agricoltura del nostro territorio dedita all’allevamento per la produzione di Parmigiano-Reggiano. Il nostro impegno sarà accelerare il più possibile l’iter. Sarà un progetto già molto avanzato: quest’anno ci metteremo al lavoro per trovare le cospicue risorse che serviranno alla realizzazione dell’opera". Sarà a breve costituito un Gruppo di lavoro, coordinato dall’Autorità di Bacino, per "definire e condividere le attività da svolgere e valutare costantemente il loro avanzamento"; vi faranno parte gli enti coinvolti nella progettazione. Di acqua n’è passata da quando la politica locale ostacolava la realizzazione dell’invaso. Oggi l’assessore dice: "Dobbiamo provare a tenere l’acqua quando c’è, in modo da poterla usare quando serve per fini irrigui e ambientali, anche a contrasto della siccità". E ancora: "Progettare un invaso significa dare una risposta di protezione e prevenzione alla Val d’Enza in un’era di cambiamenti climatici. Siamo impegnati a ridurre il riscaldamento globale e gli effetti climatici estremi, che abbiamo visto anche con le alluvioni a maggio arrivate dopo due anni di siccità, riducendo le emissioni, salvaguardando fertilità dei suoli e biodiversità". I fondi ora a disposizione sono 3,7 milioni, di cui 3,2 decisi dal Governo Draghi e confermati dal Governo Meloni e 200mila da fondi delle bonifiche.

Francesca Chilloni