Diga, se cambia il progetto serviranno altri 15 anni

di Francesca Chilloni

È forte la preoccupazione nel Comitato per la diga di Vetto nonostante il Ministero delle infrastrutture abbia finalmente stanziato i finanziamenti (3,2 milioni di euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento da 300mila euro della Regione) che serviranno per realizzare lo studio di fattibilità tecnica, economica e ambientale sull’opera più adatta per fare fronte alla drammatica crisi idrica che attanaglia le provincie di Reggio e Parma, ed in particolare l’agricoltura della Val d’Enza. Dopo aver letto la dichiarazione dell’assessore regionale Alessio Mammi, i pro-diga temono che si vada verso una nuova progettazione (e non all’adeguamento del progetto Marcello degli anni ’80).

Calcolatrice in mano, valutano che per realizzare lo studio di fattibilità saranno necessari 2-3 anni, a cui si aggiungeranno 3-4 anni per andare alla progettazione definitiva e all’appalto e dai 3 ai 5 per realizzare l’opera: circa 15 anni per poter avere l’invaso. Un terzo del tempo invece occorrerebbe per cantierare un adeguamento del progetto Marcello alle nuove normative, utilizzando le procedure d’urgenza che può promuovere il Commissario nazionale di recente nominato per combattere gli effetti della siccità. La Cabina di regia del Mit potrebbe andare ad appalto in 7-8 mesi dopo la messa a norma del progetto del 1987, con l’avandiga che già dopo 2 anni potrebbe creare un invaso da 10milioni di metri cubi di acqua. Insomma, con un terzo del tempo Reggio e Parma dovrebbero resistere alla crisi idrica per 2-3 anni ancora.

Nella chat degli Amici della Diga di Vetto, presieduta da Lino Franzini, la preoccupazione è palese, tanto quando la sfiducia verso un sistema di governo delle acque che negli anni non avrebbe "prodotto soluzioni definitive, ma piuttosto si è dimostrato interessato a distribuire consulenze, appalti e poltrone".

Molto preoccupati anche gli esponenti della filiera del parmigiano-reggiano, il cui protocollo prevede l’uso di latte da bestiame allevato con foraggi al 70% del comprensorio: se non ci fosse acqua per i campi stabili e le due province, si dovrebbe importare erba e fieno, chiedendo deroghe all’Europa sulla Dop.

Intanto in Regione ieri si è svolta una nuova riunione della Cabina di regia. È stato deciso che da subito si applica il "Deflusso minimo vitale", la possibilità di riempire i canali. Il provvedimento sarà approvato nella prossima seduta di giunta. "Ci siamo attivati subito per non farci trovare impreparati all’estate - spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega all’Ambiente - e lo abbiamo fatto muovendoci su più fronti".