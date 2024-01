Diga sull’Enza, al Consorzio scoppia la polemica

di

Bonifica Emilia Centrale, approvato il bilancio di previsione 2024 che vede più investimenti per 27,5 milioni di euro in interventi sull’intero territorio gestito (300mila ettari). Il cda del Consorzio ha anche parlato dell’andamento della gara per l’affidamento dell’incarico di predisporre il DocFap della diga sull’Enza; agli aggiornamenti, è seguito un dibattito con gli interventi di Luciano Catellani e Carlo Bronzoni della minoranza, che hanno messo in luce alcuni aspetti controversi dell’appalto e hanno concluso: "Il Consorzio avrebbe potuto, come ente attuatore, cogliere meglio l’occasione politica andando a colmare e/o correggere eventuali carenze o imprecisioni, modificandolo per meglio tutelare gli interessi dei territori e delle associazioni di categoria qui rappresentate". È stato anche citato il commento di un possibile studio concorrente: nelle richieste del bando "l’aspetto ingegneristico di realizzazione di una diga/sbarramento è messo in totale subordine". Inoltre, "è grave" che tra le richieste non ci sia alcun riferimento alla funzione idroelettrica e a quella di laminazione. "È singolare in un contesto di invasi a uso plurimo e alla luce delle alluvioni anche recenti". Il voto sul Previsionale 2024 arriva ad un mese dall’insediamento della nuova presidenza, avvenuto l’11 dicembre. "Gli obiettivi da raggiungere in termini di progettazioni, realizzazioni, manutenzioni e servizi sono ambiziosi – ha sottolineato il presidente Lorenzo Catellani –. L’Ente ha capacità di progettare opere resilienti in grado di incrementare i livelli di sicurezza idraulica e il risparmio idrico". Il budget è stato predisposto sulla prospettiva di un esercizio in espansione. Prevede importanti incrementi nella realizzazione di nuove opere di bonifica (finanziate da Ue, Governo e Regione): 17 milioni di euro, con un aumento di quasi 7,5 milioni di euro, per effetto di alcuni importanti interventi in corso sul Pnrr. Accanto ai finanziamenti, il Consorzio metterà sul piatto delle opere risorse per 10 milioni e 690mila: 451mila euro in più rispetto al 2023. I costi tecnici e amministrativi saranno in lieve crescita, ma quasi interamente compensati dalla riduzione dei costi energetici dopo anni di prezzi fuori scala. Il presidente Lorenzo Catellani ha illustrato l’andamento dell’appalto europeo, i cui termini sono stati spostati a fine mese grazie all’allineamento ad altre gare che interessano l’AdbPo, consentendo così di evitare l’esposto alla Procura ventilato dai pro grande-diga e dando la possibilità agli studi ingegneristici interessati di aver più tempo per formulare offerte. Hanno poi parlato Bronzoni e Catellani, che si sono detti "solo parzialmente soddisfatti" delle spiegazioni: "Soddisfazione per la proroga concessa, ma il bando e la documentazione relativa (sicuramente non per responsabilità tecnica degli uffici) risentono fortemente dell’impostazione politica, di indirizzo, del quadro esigenziale. La realizzazione dell’invaso in val d’Enza ha importanza residuale rispetto ad una serie di azioni - ben 7 su 10 - detti "sinergici" alla costruzione della diga: l’incremento dell’efficienza delle reti di distribuzione, il recupero dei reflui, la realizzazione di piccoli invasi e traverse, il ravvenamento artificiale delle falde ecc. ecc. Tutti interventi da realizzare prima di passare allo studio di fattibilità della diga e di calcolare il deficit idrico da dover colmare con l’invaso".