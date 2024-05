Diga, turismo, sport e viabilità: ecco le priorità del centrodestra

Vettesi uniti in una lista locale per rafforzare l’immagine di un territorio che, tra saliscendi, si estende sulla sponda destra del torrente Enza; e il cui nome, legato ad un invaso mai realizzato, ‘Diga di Vetto’ è stato reso famoso a livello nazionale; come parlare del ponte di Messina.

Restando all’attuale tema delle elezioni amministrative che avranno luogo esattamente tra un mese, serve un riepilogo: Alberto Bizzocchi, già consigliere di minoranza a Vetto, aveva espresso la volontà di candidarsi sindaco nello stesso comune.

Ma a seguito di evidenti divergenze con il gruppo di Vetto, ha poi deciso di candidarsi sindaco nella lista di centrodestra nel comune di Bibbiano.

Così i cittadini di Vetto – tra cui Debora Tondelli consigliera di minoranza dell’amministrazione Ruffini che volge al termine del mandato – hanno deciso di dare corso ad una nuova lista di candidati con radici nel territorio di Vetto.

E’ nata così la "Lista Civica Vettese" che ha come simbolo un’ immagine il torrente Enza, tre spighe di grano e due rondini come segnale di nuova primavera.

Questo è il gruppo di cittadini che compone la nuova lista civica con l’intento di sconfiggere la lista civica di centro sinistra guidata dal sindaco Fabio Ruffini che sull’altra riva politica si presenta per il terzo mandato. La ‘Lista Civica Vettese’ presenta candidato sindaco il geometra Danilo Giansoldati e a seguire i candidati consiglieri: Debora Tondelli (consigliera minoranza uscente), Vito Castellari (già sindaco di Vetto), Gianni Ferrari, Emanuela Giuffreda, Andrea Corradi, Alice Orlandini, Gianfranco Azzolini, Gwendalina Melis, Marco Arosio e Francesco Longo.

"La nostra è una lista civica nata dall’impegno dei cittadini vettesi – afferma la portavoce Debora Tondelli – con l’intento contrapporsi all’attuale politica locale per fermare il declino economico e sociale che ha colpito in questi ultimi decenni la nostra comunità. In questi giorni abbiamo lavorato molto e ora siamo certi e, naturalmente soddisfatti, di essere riusciti a creare un gruppo coeso, motivato e deciso a riportare vitalità e prosperità ad un territorio, il nostro, purtroppo in forte declino e lento e in condizioni di abbandono da troppo tempo".

Molto vasto e articolato è il programma della ‘Lista Civica Vettese’ che nei prossimi giorni presenteranno ai cittadini, tra i punti saldi figurano: ovviamente la Diga da realizzare sulla base del vecchio progetto rivisitato; il turismo e lo sport, la viabilità comprese la strade comunali, "una rete di collegamento con le frazioni che necessità di attenta manutenzione".

