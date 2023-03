Diga di Vetto: col progetto ‘Marcello’ la frazione di Atticòla verrebbe sommersa

Vetto (Reggio Emilia), 19 marzo 2023 – Le dimensioni contano. Con l’invaso medio, il borgo di Atticòla di Vetto si salva. Con l’invaso grande, il borgo di Atticòla di Vetto va sott’acqua (video); sommerso e destinato all’oblio, senza nemmeno un campanile che emerga – come sul lago di Resia – per poter tramandare ai posteri, in uno slancio romantico, la memoria dell’antico abitato. Diga di Vetto: col progetto ’Marcello’ la frazione verrebbe sommersa La diga di Vetto – se realizzata secondo il progetto Marcello, quello avviato e poi interrotto alle fine degli anni ’80 – presenterebbe questo non trascurabile effetto collaterale: far scomparire sul fondo del nuovo specchio d’acqua artificiale questo grumo di case di sasso in gran parte ristrutturate, un piccolo presepe che conta meno di una decina di residenti e che ovviamente, come tutti i presepi, è affiancato da un ruscello, il Rio Atticòla, ed è attraversato da una strada, chiusa, che un tempo portava al mulino. Il panorama qui è vario e sorprendente: dolci declivi collinari e scabrosi canyon di colore rossastro a monte, al confine col Ramisetano. A valle – sempre assecondando le curve della strada per Vetto – si ammirano le vene d’acqua: il Rio Atticola...