’Digi e Lode’ di Hera per la digitalizzazione delle scuole

Legare i comportamenti dei clienti che aiutano l’ambiente con la promozione della digitalizzazione nelle scuole elementari e medie, premiando con 2.500 euro gli istituti vincitori. È questo l’obiettivo di Digi e Lode, l’iniziativa che la multiutility Hera, porta per la prima volta a Reggio Emilia e provincia. Hera è presente in città con lo sportello di via Emilia Santo Stefano 22 D, focalizzato sulle soluzioni energetiche sostenibili per famiglie e imprese. Il meccanismo è molto semplice: ogni volta che un cliente Hera attiverà uno o più servizi digitali gratuiti, tutti con una ricaduta ambientale positiva, concorrerà a incrementare un punteggio ripartito poi tra le scuole del suo comune, originando una classifica, da cui emergeranno gli istituti vincitori. Il cliente dovrà semplicemente attivare il servizio: l’attribuzione dei punti avverrà automaticamente. Servizi digitali che aiutano la sostenibilità e gli obiettivi Onu al 2030. I servizi attivabili sono l’autolettura digitale, che permette di avere bollette sempre allineate ai consumi reali, il Fast Check-up dei consumi, la domiciliazione bancaria, l’invio elettronico della bolletta, il download dell’app My Hera e l’iscrizione ai servizi online. L’iscrizione al programma, riservata anche ai non clienti Hera, avviene attraverso il sito dedicato https:genherazioni.gruppohera.it

E per la prima volta anche le scuole della provincia di Reggio potranno aggiudicarsi 2.500 euro, spendibili in strumenti e attrezzature che favoriscano la digitalizzazione della scuola: monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook, tablet, webcam, stampanti 3D. Ma anche microscopi elettronici o percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale. Senza dimenticare gli strumenti ludici per percorsi di apprendimento innovativi, come, ad esempio, i mappamondi digitali. "Questo progetto è per noi un esempio di come sia possibile creare un impatto sociale e ambientale concreto, unendo le energie di azienda e comunità locali", spiega Stefano Baldassini, Responsabile Marketing Communication, Loyalty e Campaign Hera Comm.