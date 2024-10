Digitale, un premio alla montagna

Al premio Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2024, istituito dalla Regione per valorizzare la digitalizzazione dei territori, misurata secondo i parametri dell’indice regionale Desier (Digital economy and society index Emilia-Romagna), sono stati assegnati riconoscimenti all’Unione ed ai Comuni di Ventasso, Villa Minozzo e Vetto. Si tratta di uno strumento messo a disposizione degli amministratori locali per monitorare lo stato di avanzamento della transizione digitale, geograficamente nel tempo e contemporaneamente individuando settori prioritari di intervento. L’Unione Appennino è stata premiata "per aver investito nell’erogazione di servizi di facilitazione digitale alla cittadinanza, in un contesto territoriale che ha visto un importante incremento delle iniziative imprenditoriali nel digitale e della presenza di start up a conduzione femminile". Così Emanuele Ferrari.

s.b.