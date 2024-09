Dimitriu strappa il pari. Arif vince ai punti

Risultati di valore per la Reggiana Boxe Olmedo, scesa sul ring ad Asola e a Piacenza. Tre match molto impegnativi quelli disputati in provincia di Mantova, dove il primo a combattere è stato il 14enne Mihail Dimitriu (51 kg junior), che si è trovato ad affrontare un boxeur più grande di un anno: il ragazzo allenato da Michael Galli e Valentino Manca è riuscito a strappare un pareggio, rispondendo colpo su colpo all’avversario. Yassin Belaouane (56 kg youth), invece, viene sconfitto al termine di una sfida molto equilibrata, mentre Davide Martelli (73 kg elite) cade ai punti contro Nicolò Vettore, pugile che va sempre a medaglia nei campionati assoluti, dimostrando di essere in grande crescita.

Piacenza. A Piacenza, invece, il 23enne Youssef Addachour ha condotto un match combattuto, andando in vantaggio nelle prime due riprese dove è riuscito anche a fare contare l’avversario, per poi calare alla distanza e chiude in pareggio. Bene, invece, Biral Arif che ha fatto valere la rapidità di piedi schivando il rivale e vincendo ai punti. Ennesima vittoria, infine, per la campionessa di casa Michel Vescovini, che ha dovuto sfidare una coriacea rivale piemontese, battuta facendo valere l’eleganza della sua boxe.