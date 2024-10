Dinamica entra nella holding comunale. Bilancio positivo per le partecipate

Con l’inserimento nel “perimetro di consolidamento” della società Dinamica scrl salgono a 23 gli organismi in attività (più le Fiere e Reggio Emilia Innovazione che sono in liquidazione, ndr) che compongono la cosiddetta “holding” del Comune. Il suo bilancio “consolidato” del 2023 è stato approvato ieri in Consiglio comunale dalla maggioranza, con 19 voti favorevoli, sette contrari e due astenuti da parte della lista civica Tarquini.

Il valore della holding è di 425,7 milioni (in aumento di circa 15 milioni rispetto al 2022) e il patrimonio netto supera il miliardo. Si registra inoltre un risultato economico complessivo, prima delle imposte, positivo e pari a 9.5 milioni. Le imposte (Irap e Ires) incidono negativamente per 5,8 milioni. Il risultato economico consolidato complessivo 2023 è dunque pari a 3,6 milioni. Gli enti e organismi strumentali, controllati e partecipati e le società controllate o partecipate inclusi nell’area di consolidamento 2023 sono: Istituzione Scuole e Nidi dell’Infanzia (organismo strumentale del Comune); Azienda speciale Fcr-Farmacie comunali riunite, Asp Città delle persone, Consorzio Act, Fondazione per lo Sport e Fondazione Mondinsieme (enti strumentali controllati); Acer, Fondazione I Teatri, Fondazione nazionale della Danza - Aterballetto, E35, Fondazione Palazzo Magnani, Aess-Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (enti strumentali partecipati); Campus Reggio srl, Stu Reggiane spa, Agac Infrastrutture spa, Reggio Children srl, Agenzia per la Mobilità srl, Aeroporto spa, Crpa scpa, Trasporti integrati e logistica srl, Dinamica scrl (società direttamente ed indirettamente controllate); Lepida scpa e Piacenza Infrastrutture spa (società partecipate); Reggio Emilia Fiere e Reggio Emilia Innovazione scrl (società partecipate in liquidazione). Il Comune ha escluso dal perimetro di consolidamento Fondazione Reggio Children, Fondazione Vittime di reato, Fondazione di Giustizia, Fondazione Simonini, Ente Veneri, Associazione Reggio Parma Festival, Destinazione Turistica Emilia, le indirette Crpa e Consorzio Antincendio in quanto presentano valori di bilancio irrilevanti ai principi contabili.