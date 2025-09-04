Dinamico Festival, Burani replica: "I rimborsi percepiti risalgono agli anni prima di dimettermi"

"Le mie cariche nel Dinamico Festival si sono concluse il 1° settembre 2022, quell’anno ho percepito 915 euro netti come rimborso spese per tutti gli anni precedenti, compenso ben lontano dai parametri di mercato". Il consigliere regionale di Avs, Paolo Burani non ci sta e risponde a muso duro al capogruppo di Fd’I in consiglio comunale, Cristian Paglialonga che lo ha accusato di aver percepito denaro nonostante avesse dichiarato di essersi dimesso dalla direzione del festival che si tiene al parco del Popolo.

"Tutti i contributi sono pubblici e rendicontati sul sito del Festival – continua Burani – Il Comune di Reggio lo sostiene dal 2015, Regione e Ministero dal 2016. Io sono diventato consigliere comunale solo a settembre 2019, e Paglialonga dovrebbe sapere bene, se non lo sa è grave, che i finanziamenti sono deliberati dalla Giunta e assegnati tramite il bando Cultura, su cui il Consiglio comunale non ha alcun potere. Se sostiene il contrario, abbia il coraggio di portare accuse precise nelle sedi opportune, invece di alimentare polemiche infondate. I numeri parlano: nel 2024 il costo complessivo del Festival è stato di 210mila euro con fondi comunali pari al 9%. Il resto arriva da biglietteria, ristorazione, sponsor e altri contributi".

Burani poi difende la kermesse. "Basta menzogne e disinformazione da parte di Paglialonga. Dinamico è tra i migliori festival d’Italia, ora bersaglio del fango politico delle destre. Ma non sono sorpreso da suo ’attacco, del resto è il rappresentante locale del partito di Giorgia Meloni e del Governo che da mesi smantella il sistema culturale italiano. È di pochi mesi fa la notizia della battaglia fatta del famoso festival di Santarcangelo di Romagna o i 29 festival famosi rimasti esclusi per taglio ai fondi. La cultura fa paura al governo più di destra e di ispirazione fascista che il nostro Paese abbia mai avuto. Ed è comprensibile: il Dinamico è aperto a tutte e tutti, intreccia culture e contaminazioni, anima il Parco del Popolo – un’area segnata da marginalità sociale – con un evento festoso rivolto a famiglie e cittadini di ogni età. Un’alternativa alla militarizzazione delle città e alla repressione tanto cara alla destra".

Poi l’affondo: "Non mi sorprenderebbe scoprire che il vero obiettivo di Paglialonga sia proprio togliere il finanziamento del Ministero al ‘pericoloso e sovversivo’ Dinamico. È questo il messaggio che si vuole far passare. Le sue illazioni non colpiscono me, ma un festival che appartiene a Reggio e ai suoi cittadini". Infine conclude sarcastico: "Invito il caro Paglialonga a non mancare al Dinamico dal 10 al 20 settembre. Troverà una città e una comunità che probabilmente non hai mai incontrato".