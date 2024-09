Dinamico Festival con 21 spettacoli. La 14ª edizione è ancor più ampia

Torna a Reggio il Dinamico Festival, alla sua quattordicesima edizione, tra circo contemporaneo, musica e teatro di strada.

E quella del 2024 si presenta come un’edizione più ampia rispetto al passato, con due settimane di eventi al parco del Popolo, nel centro storico cittadino, con più compagnie teatrali, più spettacoli e animazioni.

Nove giorni di festival, ventuno spettacoli, nove concerti e altro ancora.

Come sempre, a fianco degli spettacoli, una ricca offerta di spazi e attività collaterali, dal mercatino artigiano a quello biologico, dall’area massaggi a quella dei tarocchi, passando per la serigrafia, i laboratori, il luna park di legno e l’area ristorazione, che offrirà menù diversi durante la settimana e nei weekend.

Si inizia il 6 settembre con gli spettacoli di Piergiorgio Milano (di cui il 20% del ricavato sarà devoluto a Emergency) e il Circo Zoè che presenta Deserance.

Il Collectif Desfoules porta invece uno spettacolo itinerante – Failles – con incursioni a sorpresa nel parco il 6 e 7 settembre. Gli spettacoli, in replica anche nei giorni successivi, saranno accompagnati dalla possibilità di incontrare e confrontarsi con gli artisti, nelle giornate di sabato 7 e 14 settembre allo Spazio Parade, sempre a giardini pubblici.

Per i fans di Buster Keaton è imperdibile l’appuntamento di mercoledì 11 settembre alle 20 con BusterKeaton, in collaborazione con il Reggio Film Festival e il Docc di Torino.

Venerdì 13 settembre il Side Kunst Cirque con lo spettacolo Winter, affiancati nel programma dalla storica compagnia Las Ninas e il progetto itinerante Botanica Queer e dalla comica musicale cerimonia funebre del trio Las Bobas.

Nell’ambito del progetto But Not Alone a sostegno dell’autorialità italiana, arriva Gretel, un magico racconto per bambini di Clara Storti e il work in progress finalista di Circus Next 2024, "Miss Sbarbie" di Morgana Morandi.

Non potevano mancare i giovani artisti di Flic, la scuola di circo di Torino, che presentano uno spettacolo in sei atti messo in scena da giovani artisti che hanno concluso il percorso di formazione.

Imperdibili anche i laboratori di serigrafia di Laura Peres e il workshop "il femminismo come metodo" condotto da Gaia Vimercati, Ilaria Bessone, Maria Teresa Cesaroni, Elisa Angioni, Annalisa Bonvicini, con la partecipazione di Maristella Tesio.

Biglietti in prevendita su www.dinamicofestival.it.

Il 20 e 21 settembre ci si sposterà a La Collina, a Codemondo, per assistere alla prima nazionale di Cleolo, di Daniele Sorisi e Magda Clan, performance che si terrà nei campi (ritrovo ore 18 nel parcheggio Naturasì). Grande chiusura il 28 e 29 settembre con Bauci, della compagnia Quattrox4, omaggio alle Città Invisibili di Calvino in programma ai Chiostri di San Pietro (biglietti su: iteatri.re.it).