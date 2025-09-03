Dinamico Festival, FdI ’inchioda’ Burani: "Non si è mai dimesso e ha preso soldi"

Burani dice di essersi dimesso dal Dinamico Festival nel 2021, peccato che l’anno successivo ha incassato soldi. Fratelli d’Italia torna sulla vicenda, attaccando il consigliere regionale di Avs, Paolo Burani. "Avevamo ragione – chiosa Cristian Paglialonga, capogruppo di Fd’I in consiglio comunale a Reggio – Altro che dimissioni, Burani non è uscito dal “sistema” Dinamico Festival. E ha continuato a incassare incarichi e compensi".

Paglialonga scende nei dettagli: "Da un accesso agli atti fatto da noi, emerge che Burani non ha mai realmente lasciato il Festival Dinamico, come da lui pubblicamente dichiarato, ma ha continuato a ricoprire incarichi operativi e a percepire compensi economici nel 2022, un anno dopo aver annunciato le presunte dimissioni nel 2021. Tutto ciò mentre: il Festival riceve finanziamenti pubblici, i cittadini pagano anche il biglietto di ingresso e Burani, da consigliere regionale, dovrebbe garantire trasparenza ed etica istituzionale".

Dai verbali del Comune (2020–2024) risulta infatti che "Burani ha partecipato ai sopralluoghi come Direttore di Produzione – Responsabile Sicurezza e che nel 2022 ha percepito 1.150 euro come responsabile della produzione tecnica dell’area Parco del Popolo. Una bugia istituzionale che mina la credibilità non solo personale, ma dell’intera amministrazione che lo ha sempre coperto. Non è certo la prima volta che Burani fugge dalle proprie responsabilità: già nel 2019, chiuse il telefono in faccia ai giornalisti che gli chiedevano conto delle sponsorizzazioni Conad e dell’abbattimento delle querce in via Luxemburg. Ieri scappava alle domande, oggi nasconde i documenti: stesso metodo, stesso disprezzo per i cittadini". Paglialonga non risparmia nemmeno la maggioranza: "Gravissime anche le parole della consigliera Pd, Francesca Boni che difende Burani attaccando Fratelli d’Italia. Ma la Boni non difende la cultura, ma un sistema di potere che usa gli eventi culturali per distribuire incarichi, soldi pubblici e sponsorizzazioni agli “amici”. I cittadini pagano due volte – con le tasse e con il biglietto – mentre loro incassano".

Infine l’affondo. "È scandaloso che un consigliere regionale – conclude Paglialonga – senta il bisogno di mentire per nascondere i ruoli e gli incassi legati al Dinamico Festival. Burani ha tradito la fiducia dei cittadini: nel 2022 non solo ricopriva ruoli indispensabili per la realizzazione dell’evento, ma ha persino assunto nuovi incarichi e percepito denaro da una manifestazione dalla quale sosteneva di essersi dimesso nel 2021. Perché nascondere tutto? Cosa doveva coprire? Questa non è cultura, è business politico. Se ha un minimo di dignità, si dimetta. E alla Boni diciamo: vergognatevi di coprire questo sistema che umilia Reggio e trasforma la città in una vetrina per interessi privati mascherati da socialità. Il problema non è il Dinamico Festival, ma la trasparenza nella gestione del denaro pubblico".