Gli appuntamenti di Restate. Al Parco del Popolo va in scena Dinamico Festival, fino al 24 settembre. Ai Giardini Pubblici e in altri luoghi della città, dove si alternano spettacoli sotto tenda e in arena a pagamento, concerti, laboratori, animazioni, giochi antichi e spettacoli all’aperto. Il programma completo è disponibile sul sito www.dinamicofestival.it

Il Giardino di Gabrina, orto sinergico in via Cugini, dalle 19,30 propone un’iniziativa dal titolo "Ortogiardino": un laboratorio di tecniche agricole. Laboratori creativi anche al Parco Le Ginestre, che alle 19 propongono iniziative sul benessere.

Al Mauriziano, dalle 19,30 è possibile prendere parte ad aperitivi accompagnati da eventi artistici. Al Centro sociale Stranieri, alle 21, c’è Musica Live, che propone un mix di concerti ed enogastronomia. L’intero cartellone di Restate è consultabile sul sito web eventi.comune.re.it * Al cinema Rosebud, con inizio alle 21, è in programma il film "Il più bel secolo della mia vita", del regista Alessandro Bardani. Sono protagonisti Sergio Castellitto, Valerii Lundini, Carla Signoris, Antonio Zavatteri ed Elena Lander. L’ingresso è a 3,50 euro per l’iniziativa Cinema Revolution.

