Dinamico, il circo contemporaneo

Da oggi la città si trasforma nella capitale del circo contemporaneo. Cinque giorni di spettacoli di circo, musica e teatro di strada animeranno Parco del Popolo, Piazza della Vittoria, Teatro Cavallerizza e Officine Creative Reggiane. Un’edizione speciale che festeggia i 15 anni di Dinamico riportando la festa e la magia del circo nel cuore di Reggio Emilia. Una programmazione all’insegna della risata come atto di libertà che abbatte le distanze, che unisce. Oltre 40 artiste e artisti internazionali, 15 spettacoli per 46 repliche, 5 concerti e tanti incontri. Come sempre, a fianco della proposta artistica, c’è una ricca offerta di spazi e attività: il mercatino dell’artigianato e quello bio, l’angolo dedicato alla serigrafia, i laboratori, il luna park di legno e l’area ristorazione.

IL PROGRAMMAQuesto pomeriggio alle 18, in Piazza della Vittoria va in scena ’Epiphytes’ della compagnia belga Cie des Chaussons Rouges, spettacolo all’aperto, gratuito, maestoso e intimo allo stesso tempo. ’Epiphytes’ è un regalo che Dinamico vuole fare alla sua città, è un circo coreografico ad alta quota che invita a uno straordinario viaggio attraverso una foresta al di fuori del tempo, poetica e misteriosa che celebra le interconnessioni invisibili che coesistono nella natura. Dopo lo spettacolo in piazza della Vittoria, spazio ai saluti istituzionali e poi la festa continua al Parco del Popolo con il concerto di Porca Pizza e il grande ritorno del MagdaClan Circo con la prima nazionale di ’Elogio alla noia’: uno spettacolo poetico, sarcastico e "profondamente inutile". La serata si conclude con la quinta edizione del Cinematografo, curato da Giovanna Milano e realizzato in collaborazione con Reggio Film Festival: sotto tendone del Théâtre Circulaire spazio a un talk e alla presentazione del documentario "Sospesi" dei registi Francesco Sgrò e Luca Quaia, prodotto da Cordata For, in collaborazione con Flash Future.

’Sospesi’ racconta per la prima volta, con uno sguardo d’insieme, il mondo del circo contemporaneo italiano, con la sua poetica, le sue pratiche e i suoi protagonisti. Un itinerario senza precedenti, da nord a sud, che segue i giovani performer in un percorso di rinnovamento di questa realtà, alla conquista di nuovi pubblici, per ispirare una nuova generazione di artisti. Info: In caso di pioggia, gli spettacoli sotto i tendoni sono confermati. Programma completo, aggiornamenti e informazioni su dinamicofestival.it; l’info point e la biglietteria-roulotte sono aperte dalle 16.30.