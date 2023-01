Dinazzano, i cittadini ’adottino un tombino’

La pericolosità di via Ripa e i disagi per i rumori dello scalo ferroviario sono i problemi di Dinazzano segnalati da Alberto Paganelli, presidente del consiglio di frazione di Dinazzano in cui operano anche Gian Carlo Nicoli (vicepresidente), Arianna Bedeschi (segretaria), Tommaso Treviso (consigliere) e Giampaolo Burrafato (consigliere).

Paganelli, quali sono le principali criticità di Dinazzano?

"La convivenza con lo scalo ferroviario e la viabilità di via Ripa, troppo frequentata dalle auto. Lo scalo ferroviario è molto rumoroso. Lo scalo ovviamente serve ed è importante, però speriamo in un miglioramento della situazione: con le finestre aperte in estate è impossibile dormire. Per la questione di via Ripa chiediamo una maggiore sicurezza del quartiere in cui vivono famiglie con bambini. Ci sono dei dossi e c’è il limite dei 30 km all’ora che non viene rispettato: è una strada usata da tanti mezzi come scorciatoia e per risolvere i disagi dovrebbero transitare solo i residenti e coloro che usufruiscono del treno".

Quali sono state le vostre richieste all’amministrazione per migliorare Dinazzano?

"Le richieste presentate al Comune sono sempre state accettate, discusse e realizzate dal sindaco Giuseppe Daviddi e dai suoi consiglieri. Fra queste la riqualificazione del quartiere Bellavista con piantumazione della nuova siepe e sistemazione marciapiede nonché l’inizio dei lavori per il rifacimento della rete fognaria che il quartiere aspettava da 40 anni. E’ stata anche abbattuta la vecchia stazione ferroviaria fatiscente sostituita con nuova pensilina, parcheggio per le auto e rimboschimento dell’area adiacente della stazione. E’ stato sistemato il marciapiede di via Ripa e concretizzata la pista ciclabile che collega via Ripa a via Canale. Tra gli altri interventi l’asfaltatura di via Statale, via Statutaria e via Molinazza con nuova illuminazione, la trasformazione da lotti edificabili a parco in via Pio La Torre. Le richieste dei cittadini sono state valutate in prima istanza dal consiglio di frazione e discusse con l’amministrazione. Siamo soddisfatti per le opere compiute".

Nel 2023 sono già in programma dei nuovi incontri?

"In primavera incontreremo i cittadini per valutare nuove richieste o iniziative come quella che abbiamo proposto ultimamente al Comune chiamata ‘adotta un tombino’. Si tratta di eseguire la pulizia dei tombini adiacenti alle proprie abitazioni da parte dei residenti per evitare in futuro possibili allagamenti".

Dopo la pandemia è migliorata la socialità tra gli abitanti di Dinazzano?

"Abbiamo solo un bar come punto di riferimento e aggregazione. Purtroppo è difficile coinvolgere i cittadini perché riscontriamo che in tanti escono poco dalle proprie abitazioni per partecipare a iniziative e attività organizzate".

Matteo Barca