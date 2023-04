"Dinazzano Po curi le nuove piante"

"Desidero ringraziare la Dinazzano Po per aver organizzato questo momento di presentazione della nuova area verde: forse si sarebbe potuto aprire l’incontro anche ai cittadini dai quali da tempo arrivava una forte richiesta di realizzazione di opere di mitigazione ambientale dell’insediamento logistico". A dirlo il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo che la società Dinazzano Po ha esposto alcune iniziative green messe in campo per far fronte al proprio impatto ambientale e per valorizzare il territorio circostante dello scalo di Dinazzano. Annunciato un intervento di piantumazione e rimboschimento delle aree che interesserà una superficie di circa 55.000 mq. Per Daviddi la piantumazione di "questa grande area era prevista sin dall’inizio nell’ambito dell’approvazione della Valutazione di impatto ambientale: ciò significa che la realizzazione di questa fondamentale opera arriva con ritardo decennale rispetto alle necessità. Questo non per amor di polemica, ma per chiarire che c’è stato un eccessivo temporeggiamento negli anni che ha perpetrato i disagi all’area per i quali queste opere erano state ritenute assolutamente necessarie. Ci auguriamo che venga effettuata la corretta manutenzione della piantumazione. Per questo non abbiamo sottoscritto la cessione dell’area verde al Comune: nei primi tre anni le nuove piante necessitano di una cura importante che deve rimanere in carico alla Dinazzano Po per garantire il risultato finale". Il sindaco ricorda che sempre nella Via è segnalata la necessità di attuare misure per "abbattere l’inquinamento acustico e da polveri. Temi ancora oggi aperti e problematici, come segnalato dai cittadini dell’area".

mat. b.