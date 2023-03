Dio, la libertà e il male L’indagine filosofica di Dall’Aglio

di Lara Maria Ferrari Il biblico Giobbe e il Grande Inquisitore di Dostoevskij "colgono una relazione tra la sofferenza e la libertà che mette in discussione Dio, la sua bontà o la sua comprensibilità o la sua esistenza. Il problema per Giobbe è la libertà divina, per cui Dio fa dell’uomo ciò che vuole; per l’Inquisitore è la libertà umana, il libero arbitrio, con cui gli uomini possono compiere scelte crudeli e scellerate". La nuova indagine filosofica di Michela Dall’Aglio parte da questi due giganteschi personaggi letterari per toccare un tema che non smette di interrogare gli uomini, siano essi di fede o meno, e a cui si lega direttamente "la presenza del male", che "sconvolge e scardina anche la speranza umana, indipendente da qualunque fede, di dare un senso al mondo". Nel saggio ‘Dio, la libertà e il male’ (Corsiero editore), la studiosa reggiana s’interroga su come possa un Dio veramente buono permettere l’esistenza del male e identifica nella libertà il fattore generatore della realtà, la qualità metafisica dell’essere. Lo fa con uno stile divulgativo, rendendo accessibile un percorso conoscitivo arduo e affascinante. "Mi è sembrato di avere davanti una specie di enorme puzzle metafisico, e molte tessere in mano...