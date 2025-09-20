Dionigi carica la curva: "Serve la vostra spinta"

Mister Dionigi, dopo il pareggio strappato a Castellammare arriva il Catanzaro, un ostacolo sulla carta piuttosto alto. "È realtà che conosco molto bene avendoci allenato (stagione 2017-2018, Serie C, ndr) le ambizioni lì sono di alta classifica – spiega l’allenatore della Reggiana, il giorno prima della sfida –, hanno preso un allenatore giovane molto bravo con i giovani e noi dobbiamo essere gli stessi di queste ultime partite. Compatti, determinati e continuare a credere in questo dna. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per trasmetterlo a quelli che sono arrivati dopo, ma siamo sulla buona strada". Come stanno i ‘nuovi’? C’è molta curiosità di vedere all’opera con continuità Lambourde di cui si dice un gran bene…"Stanno molto meglio, ma come dicevo un paio di settimane per portarli a regime saranno ancora necessarie. Sono comunque soddisfatto perché vedo tutti vogliosi di giocare e mi mettono in difficoltà. Anche con Lambourde devo essere equilibrato ad inserirlo, non dobbiamo bruciarlo, ma ha caratteristiche importanti e un gran tiro. Io credo possa giocare dietro alla prima punta’.

L’infortunio di Quaranta non ci voleva, giocherà Bonetti come a Castellammare oppure Libutti ‘adattato’? "Gioca Bonetti, ve lo dico già adesso. È un giocatore che l’anno scorso era in Serie D, ma ha già esordito a Palermo davanti a 30mila spettatori facendo un’ottima partita. Essendo un mancino, in costruzione mi dà quello che voglio. Dobbiamo essere contenti di queste piccole favole così com’è accaduto con Motta". Con la Juve Stabia abbiamo visto il centrocampo in difficoltà: problema di uomini, di assetto o anche delle caratteristiche degli avversari? "Direi soprattutto di condizione. Reinhart e Bertagnoli non si erano quasi mai allenati e Mendicino era alla prima dall’inizio. Abbiamo faticato a pareggiare l’inferiorità con i braccetti, poi cambiando sistema siamo riusciti a compattarci. Ogni partita comunque è diversa e dobbiamo saperle interpretare".

Al ‘Città del Tricolore’ vi attende una grande cornice di pubblico. "Siamo contenti, soprattutto per i nostri tifosi. Vi confesso che l’unione tra Gruppo Vandelli e Teste Quadre è stata accolta dallo spogliatoio con grande gioia. Ci serve questa spinta, il Catanzaro porterà tanti sostenitori e queste condizioni fanno crescere i nostri calciatori, spesso molto giovani, anche dal punto di vista emotivo e non solo tecnico-tattico. Dico che ci vorrà ancora più furore agonistico rispetto alla gara della settimana scorsa con la Juve Stabia – conclude –. Il Catanzaro ha individualità forti, tanto palleggio e giocatori che si muovono bene tra le linee. Per noi la parola chiave resta ‘compattezza’: se la perdiamo andiamo in difficoltà, se la manteniamo possiamo anche essere propositivi".

Francesco Pioppi