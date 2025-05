Dionigi e la Reggiana: sfida decisiva contro la Juve Stabia per la salvezza

Dopo essere stato accolto con diffidenza da chi è disfattista per natura e da chi non conosceva bene le dinamiche in casa granata, mister Dionigi ha conquistato tutti. In primis i giocatori e poi tutto l’ambiente che adesso si è ricompattato e sta marciando unito, nella stessa direzione. Al traguardo della salvezza mancano però ancora due salite importanti e complicate. La prima sarà domani sera a Castellammare di Stabia e poi martedì prossimo, a Brescia.

Mister Dionigi, in questi giorni il suo compito è stato quello di tenere tutti con i piedi ben piantati a terra?

"Sì, e cercare anche un po’ di fargli recuperare energie nervose perché abbiamo giocato tre partite ravvicinate. Ogni tanto bisogna scaricare anche la testa. Noi comunque i piedi per terra ce li abbiamo da quando sono arrivato: non abbiamo mai avuto momenti di euforia. I ragazzi li vedo sempre molto concentrati, sul pezzo".

Com’è riuscito a trasformare la Reggiana?

"Sono un allenatore che punta molto sul lavoro. Ho un’applicazione maniacale sui particolari, dal punto di vista fisico, mentale e tattico. Quindi spero, e penso, che sia stato questo a dare qualcosa a questi ragazzi. Da parte loro c’è stata grande predisposizione a seguirmi e questa è la fortuna che deve avere un allenatore, specie quando subentra a poche partite dalla fine ovvero che tutti ti seguano".

Adesso c’è più bisogno di ricaricare le gambe o la testa?

"La concentrazione è massima. Dobbiamo trovare proprio le energie fisiche perché abbiamo speso tanto, i ragazzi stanno veramente raschiando il fondo del barile. Purtroppo ogni giorno abbiamo qualche problemino, da quando sono arrivato è una continua emergenza ma l’abbiamo sempre detto: nella sofferenza dobbiamo unirci e andare oltre le difficoltà. I ragazzi lo stanno facendo, da un punto di vista di coesione del gruppo, in maniera esemplare".

Che squadra è la Juve Stabia? Giocano con questo 3-4-1-2 e con un’intensità pazzesca…

"Sì, assolutamente e infatti credo che ora non siano più la sorpresa del campionato, ma una grande certezza. Parliamo di una squadra che lavora assieme da due anni, molto organizzata e che gioca un buon calcio. L’allenatore (Pagliuca, ndr) ha fatto un grandissimo lavoro e ciò che ha ottenuto è tutto meritato".

Si possono o si devono fare calcoli nell’interpretare questa partita?

"Assolutamente no. Vedremo tutto alla fine di questo penultimo turno, ma se ti metti a fare calcoli… perdi. Ci sono troppe combinazioni, noi giochiamo la partita e poi vediamo cosa succede".

Pensa però che questo possa essere un primo ‘match point’ per raggiungere la salvezza diretta?

"Non ne sono sicuro ed è per questo che i calcoli non vanno fatti. È una partita che va preparata come tutte le altre e penso che anche i nostri avversari, così come tutti quelli che sono coinvolti per qualche obiettivo di classifica, faranno lo stesso ragionamento".