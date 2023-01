Dionisi stoppa gli alibi: "È mancata la fame"

Se l’era immaginata diversa, la prima del nuovo anno, Alessio Dionisi, e non lo nasconde. Cinquanta giorni a battere sulla necessità di essere squadra, sull’obbligo di ‘riguadagnare il terreno perduto’, sulla necessità, da parte del Sassuolo, di ‘fare attenzione’ per un risultato che delude, e forse delude ancora di più il modo in cui è maturato. Perché la Samp, per vincere, ha fatto quello che poteva, mentre il Sassuolo non ha fatto nulla di quanto doveva.

"E in avvio di partita sembrava addirittura giocassimo per lo zero a zero", commenta Dionisi, che ripenserà a lungo, immaginiamo, ad una squadra "lenta e prevedibile, che ha preso prima un gol su un calcio d’angolo non difeso e poi su un errore difensivo". Da salvare c’è giusto la reazione dei secondi 45’, ma nemmeno del tutto, "perché non è bastato costruire tanto, e perché abbiamo perso". Non fa una grinza, l’analisi del tecnico, anche alla luce del fatto che il Sassuolo, la partita, se la è complicata da solo e non merita alibi. Prima della pausa la questione-assenze ha a lungo nascosto limiti oltre i quali fino a ottobre i neroverdi sono andati, ma quello di ieri era un Sassuolo parecchio vicino a quello tipo: ebbene, alzi la mano chi se ne è accorto.

"Poca fame e poca attenzione – recrimina Dionisi – fino a quando non abbiamo subito gol, un quarto d’ora regalato agli avversari dopo aver subito il secondo gol, nonostante i giocatori che possono farci far meglio ci fossero praticamente tutti. Invece siamo stati ancora una volta superficiali, e abbiamo pagato soprattutto i nostri errori. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi e assumerci le responsabilità del caso. Dobbiamo capire che la qualità, se non ci aggiungiamo altro, non basta". Qualità, poi…. A lungo il Sassuolo è stato più ’lezioso’ che efficace, a lungo l’atteggiamento non è stato quello che serviva, "e quello che mi fa arrabbiare – ammette Dionisi – è che gli stessi giocatori che hanno fatto poco nel primo tempo hanno invece fatto molto di più nel secondo, a confermare che tutto passa dall’atteggiamento".

Quello non dovrebbe mai mancare, quello va ritrovato nel giro di pochissimi giorni dal momento che domani, per i neroverdi, è già vigilia. Sabato alle 15 il Sassuolo è di scena a Firenze: "Non certo il miglior avversario da affrontare in questo momento, meno che mai a casa loro, ma dobbiamo far meglio".

s.f.