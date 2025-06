Diouf dedica il trionfo a Polonara: "Achille, siamo al tuo fianco"

"Sono molto felice per questo scudetto e per come abbiamo giocato di squadra. Non abbiamo mai mollato e siamo andati anche oltre le difficoltà e gli infortuni. La dedica è tutta per Achille (Polonara, ndr) che sta combattendo una battaglia durissima e noi saremo al suo fianco". Quando arriva ai microfoni di Eurosport 2 Momo Diouf è comprensibilmente galvanizzato da un successo che – solo dodici mesi fa quando era al Rio Breogan – era inimmaginabile. E invece il lungo classe 2001 cresciuto tra il campetto della parrocchia di Sant’Ilario e via Cassala, quartier generale delle giovanili biancorosse, è arrivato sul tetto d’Italia recitando un ruolo da protagonista nel corso di tutti i playoff. Il suo pensiero, pochi istanti dopo la sirena finale della partita con Brescia, è andato a Polonara (altro ex della Pallacanestro Reggiana) che da poche settimane sta lottando contro la leucemia mieloide. "Voglio dormire con la Coppa!", aveva intimato ai compagni di squadra prima di gara 3 e Shengelia (maestoso Mvp) e il resto della truppa lo hanno accontentato. Ieri infatti la squadra bianconera è andata in ospedale e gli ha portato il trofeo. Per la Virtus Bologna si tratta del diciassettesimo scudetto della propria gloriosa storia ed è un tricolore che ha tanti punti di contatto con la nostra realtà. Oltre a Diouf e Polonara, infatti, in questi playoff nella Segafredo ha giocato (da assoluto protagonista…) anche Brandon Taylor, il folletto che vestì la maglia della Unahotels nella stagione 2020-2021, la prima della gestione Bartoli. Il play fu scelto da coach Antimo Martino che poi – dopo un ottimo inizio che portò Reggio a qualificarsi alle Final Eight – s’infilò in un tunnel di sconfitte e incomprensioni (in particolare con Blums e Bostic, entrambi poi giubilati) che costrinse il club all’esonero e alla chiamata di coach Caja che successivamente, grazie anche alla prova di Taylor nello scontro diretto a Cantù, salvò la categoria.

Francesco Pioppi