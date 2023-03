Dipendente in nero Maxi multa al titolare

Un locale notturno attivo nel comprensorio ceramico è stato sottoposto a un accertamento dei carabinieri reggiani coi colleghi dell’Ispettorato del lavoro e del Nas di Parma. Al lavoro nel locale è stato trovato un dipendente che non risultava regolarmente assunto. Il titolare del locale è finito nei guai anche per alcune violazioni in materia di sicurezza. I Nas hanno rilevato pure delle carenze igienico sanitarie e un cattivo stato di conservazione di generi alimentari, con sequestro di cinque chili di prodotto. Il titolare, per le varie contestazioni, è stato sanzionato per oltre diecimila euro. Inoltre, è stata applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale, la cui ripresa è subordinata alla regolarizzazione delle situazioni contestate. Successivamente i militari nella stessa zona hanno attuato un controllo alla circolazione stradale, fermando 167 persone e 84 vetture, contestando alcune infrazioni al codice della strada in materia di sicurezza.