Dipendente morì per l’amianto killer Il Comune fa ricorso

Lo scorso maggio il Comune di Reggio è stato condannato insieme a Regione e Ausl in un giudizio davanti al tribunale ordinario a risarcire un danno di 750mila euro. Una somma da versare a vedova, figlia e nipoti di un ex dipendente deceduto per una malattia causata dall’amianto, contratta durante l’attività lavorativa svolta tra 1967 al 1989 agli “istituti ospedalieri neuropsichiatrici San Lazzaro di Reggio”, poi divenuti Unità Sanitaria Locale numero 9 di Reggio Emilia.

L’amministrazione, come già fatto da Regione e azienda sanitaria il 23 giugno scorso, ha deciso di impugnare la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Bologna. L’eventuale presenza di un debito fuori bilancio è stata però segnalata dagli uffici comunali in sede di verifica degli equilibri di bilancio che (insieme ad una variazione per dare continuità alle opere del Pnrr) saranno discussi domani in sala del Tricolore.