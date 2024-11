Dipinti e sculture in corso Mazzini

E’ stata inaugurata in pieno centro a Correggio una mostra artistica che raccoglie produzioni di diversi quotati artisti, soprattutto locali, che espongono dipinti e sculture negli spazi di corso Mazzini 42. Un folto pubblico ha preso parte al simbolico taglio del nastro, con vari interventi tra cui quello di Marco Lusetti e dell’architetto Gianluca Nicolini, presidente della Commissione cultura del Comune di Correggio, oltre che appassionato d’arte e storia locale. In esposizione opere di Manuela Chittolina, Eros Mariani, Adriana Montali, Doriano Marocca, Luca Castagnoli, Mario Ghizzardi, per un evento allestito da Maria Daolio in collaborazione con Giuseppe Landini.

Domenica 24 novembre alle 16,30 in mostra in intervento critico di Cristina Boccella con la partecipazione di Eleonora Badodi, con ingresso libero ai visitatori.