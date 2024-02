Diplomato per vendita viaggi di gruppo organizzati

Agenzia viaggi ricerca due addetti alle vendite di viaggi organizzati. Il lavoro si svolge principalmente in agenzia, prevede contatto col pubblico, elaborazioni proposte mete turistiche, prenotazioni con uso di strumenti come pc, telefono e smartphone. Requisiti richiesti: diploma o laurea, inglese B1, conoscenza di Office, si prevede l’uso di un gestionale interno e piattaforme specifiche del settore. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sullo svolgimento. Si offre contratto di apprendistato o determinato trasformabile a t. indeterminato. Orario di lavoro: tempo pieno. Luogo di lavoro: Scandiano. Scadenza: 27/02/2024.