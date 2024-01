Direttissima per furto, l’ucraino dal giudice: ottenuto l’abbreviato

Salì alla ribalta per una serie di episodi che, nell’estate 2023, turbarono Castelnovo Monti. Ieri mattina Oleksii Smirnov, 50enne di nazionalità ucraina, è comparso davanti al giudice Sarah Iusto per la prosecuzione di direttissima per furto: il 6 luglio aveva tentato di fare irruzione nell’appartamento del suo compagno (che al mattino lo aveva denunciato per maltrattamenti) e poi aveva sfondato la porta di un condomino del piano di sopra, rubandogli un tablet, un cellulare e le chiavi dell’auto. Per Smirnov scattò l’obbligo di firma, provvedimento che fu criticato dal sindaco Enrico Bini perché ritenuto troppo leggero. Nel giro di 48 ore, lui si ripresentò in centro a Reggio dove, anche qui annebbiato dall’alcol, creò scompiglio, per poi molestare gli operatori del 118. Poi è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Ieri l’avvocato difensore Francesco Cupello ha chiesto e ottenuto dal giudice il rito abbreviato condizionato all’audizione dell’uomo derubato, che si terrà il 28 febbraio. Ieri è stata anche acquisita la perizia medica che lo ha ritenuto capace di intendere e dunque di sostenere il processo.

al. cod.