Direttore delle attività socio-sanitarie. È un grande esperto di team building

Alberto Ravanello ha 52 anni ed è di origini venete, trapiantato ormai in Emilia. Si è laureato in Giurisprudenza con indirizzo economico. Ha tenuto corsi di formazione su comunicazione efficace, team building, gestione dei conflitti e negoziazione. Dal 2019 Direttore Generale dell’Azienda di Servizi alla Persona di Rio Saliceto; dal 2015 al 2019 Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dell’ASP ‘Reggio Emilia Città delle Persone’.

Dal 2008 al 2014 ha ricoperto il ruolo di funzionario del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Modena e Responsabile del Centro per l’Impiego di Modena e in precedenza ha lavorato come Responsabile dei Servizi Sociali al Comune di Soliera. Dal 2024 è Direttore della Attività Socio Sanitarie dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, adesso anche per lui il lavoro in team con Davide Fornaciari sulle tante sfide del territorio reggiano.