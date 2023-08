Dirigente d’azienda stroncato a 48 anni dalla malattia

Ancora un lutto per la famiglia Ognibene di Correggio. A metà luglio la scomparsa di Vener, noto commercialista, stimato e conosciuto in tutta la Bassa e non solo. E ora i familiari piangono il decesso di Fabio Ognibene (foto), dirigente d’azienda, vinto da una malattia a soli 48 anni di età. Il decesso è avvenuto in una struttura sanitaria milanese, dove era stato ricoverato al peggiorare delle sue condizioni di salute, minate da una malattia contro cui combatteva da oltre due anni. Aveva lavorato alla Pibiplast, all’Olmedo, alla Errea Sport. Era consulente aziendale. Praticava lo sport, in particolare il podismo, di cui era appassionato. In lutto anche la Virtus Mandrio, la società a cui sono legati i figli Mattia e Andrea, che ha espresso profondo cordoglio. Fabio era tifoso della Reggiana. Era pure tra i volontari della festa della birra a Mandrio. In lutto, oltre ai giovani figli, la madre Ivana, la nonna Mafalda, Erika e altri parenti. Oggi la camera ardente viene aperta all’ospedale San Sebastiano di Correggio. I funerali – affidati all’agenzia Rossi – sono fissati per domani, in forma privata.