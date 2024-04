Dirigente squalificato per insulti... ai propri calciatori

Fermato dal giudice sportivo per insulti... ai propri giocatori. Sembra una barzelletta, ma invece è la triste realtà che emerge curiosamente dal report dei provvedimenti disciplinari della Figc di pochi giorni fa. Protagonista è Giuseppe Coppola, dirigente del Progetto Aurora. "A fine gara – si legge nel comunicato relativo alle partite del campionato provinciale Under 14 dello scorso 3 aprile – utilizzava un linguaggio scurrile e offensivo nei confronti dei propri giocatori", forse ’colpevoli’ di non essere riusciti a portare a casa la vittoria (2-2 contro il Luzzara). Il dirigente è stato inibito fino al 6 aprile scorso (dunque già scontato) e potrà tornare a svolgere il suo ruolo nella prossima partita. Ma ciò che stona e che sa di beffa da parte della sorte è la campagna anti-violenza nel calcio giovanile lanciata proprio pochi giorni fa dallo stesso Progetto Aurora. "Noi non ci stiamo. Un saggio genitore non picchia l’allenatore", la scritta che campeggia come slogan al centro di un manifesto con testimonial proprio i dirigenti della società come risposta al deplorevole episodio avvenuto durante una partita del campionato Pulcini tra il Mezzano e il Cervia, con un genitore che ha aggredito violentemente un allenatore, “reo” di aver sostituito il figlio.

Certo, i due fatti sono imparagonabili. Ma se si predica bene, non si può poi razzolare male...

dan. p.