"Dirigenti di +Europa legittimi"

Dopo lo scossone, il tentativo di riconciliazione. Nell’universo di +Europa, costellato di tante anime differenti, queste sono state settimane intense che hanno portato a un cambiamento radicale del partito creato da Emma Bonino. A intervenire, dopo le frizioni interne al gruppo reggiano registrate nelle scorse settimane, è il neo coordinatore di Reggio Lorenzo Sassi. "Nei giorni scorsi ho letto alcune fantasiose ricostruzioni di quanto avvenuto al terzo Congresso nazionale di +Europa – scrive Sassi in una piccatissima nota –: spiace che tali “notizie” siano frutto di fonti del tutto prive di fondatezza, molto probabilmente perché fornite da personaggi iscritti al partito di dubbia rispettabilità politica. Ma visto che la misura è colma, anche su questo ritengo sia giunto il momento di fare chiarezza". Sassi, dopo aver spiegato cosa è accaduto domenica scorsa al Congresso nazionale in cui la lista di Riccardo Magi, sostenuta dall’area Bonino e da quella di Benedetto della Vedova, ha ottenuto la maggioranza dei voti, spiega che "Federico Pizzarotti, grande novità di questo congresso, è stato eletto nel ruolo di Presidente di +Europa, a cui si è candidato con l’intento di apportare al partito nuove energie". Per poi entrare nel dettaglio reggiano: "Il gruppo di +Europa di Reggio ha preso parte con i delegati nella lista “Next Generation +EU” di Benedetto Della Vedova: Claudia Crivellaro, già membro di Assemblea nell’ultimo biennio, Giacomo Benassi, consigliere comunale, la storica Radicale Stella Borghi e il giovane Daniele Nassisi. Sempre da Reggio hanno partecipato ai lavori del Congresso altri delegati sostenendo la lista di Pizzarotti (Gianpietro Campani) e di Giulio del Balzo (Matteo Riva); quest’ultima è stata l’unica lista uscita sconfitta dal congresso. La votazione delle liste ha visto l’elezione in Assemblea Nazionale di Claudia Crivellaro, Giacomo Benassi e Francesco Cottafavi nella lista di Benedetto della Vedova a sostegno del neosegretario. Mentre Gianpietro Campani e Matteo Riva sono stati eletti nelle liste riferibili al neopresidente. Di conseguenza ad oggi il Gruppo di Reggio Emilia è rappresentato da 5 membri in Assemblea Nazionale. Invito pertanto fin d’ora l’amico Campani alla prossima ’Direzione Locale’ del gruppo territoriale, che si terrà il prossimo 1103".