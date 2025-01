Dirigenti, il rinnovo degli incarichi. Serve il ’Piano attuativo locale’. L’ultimo risale al 2019, pre-Covid

di Francesca Chilloni

La Sanità è il primo e più difficile banco di prova della giunta De Pascale, che a breve dovrà rinnovare numerosi incarichi dirigenziali delle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. A partire da Parma, dove è vacante il posto di direttore generale dell’Azienda ospedaliera-universitaria dopo che Massimo Fabi è stato chiamato al ruolo di assessore regionale, e da Reggio. Qui la dg Cristina Marchesi, 65 anni a fine gennaio, dovrebbe andare in pensione dal primo febbraio ma molto probabilmente il suo mandato sarà prorogato per consentire alla Regione di individuare in serenità il suo successore (tra i nomi che circolano tra i camici bianchi il direttore amministrativo Davide Fornaciari e Giorgio Mazzi, direttore del presidio ospedaliero provinciale). In ballo ci sarebbero almeno altre quattro poltrone di dg: quelle delle Ausl di Imola e di Bologna, del Rizzoli e del Policlinico di Modena.

Il governatore e Fabi sono consapevoli della rilevanza della partita, tant’è che per la seconda volta in pochi mesi hanno riaperto a nuove candidature l’elenco degli "idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale". Segno che evidentemente stanno cercando dirigenti che non siano solo manager "conoscitori della macchina", ma soprattutto capaci di affrontare la sfida in sintonia con la Politica.

Il tema, come affermato di recente dal segretario generale della Cgil reggiana Cristian Sesena, non è però il toto-nomine ma quello di un Sistema sanitario che scricchiola sotto il peso delle trasformazioni sociali – dall’invecchiamento all’acuirsi delle problematiche psichiatriche tra i giovani – e dello stravolgimento post Covid dei bisogni dei cittadini, a fronte di finanziamenti da Roma sempre più scarsi e un’oggettiva difficoltà di reclutamento dei professionisti. La situazione dunque deve essere affrontata dalla Politica, che deve ritrovare una visione lungimirante del territorio e lasciarsi alle spalle personalismi, risiko tra correnti, convenienze campanilistico-elettorali. Più che mai a Reggio, dove ci sono problemi non più procrastinabili come quelli delle liste d’attesa, dell’emergenza-urgenza a partire dai ’prontosoccorso’ di Scandiano e Montecchio, del ricorso massiccio ai medici gettonisti (costosi e non pienamente integrati nei reparti) e del malessere crescente dei dipendenti di quella che, nei fatti, è la maggiore azienda reggiana.

La sfida è anche quella di trovare un equilibrio nella partita fra l’ospedale capoluogo (il Santa Maria Nuova) e quelli di provincia, che con il blocco del sistema dei ’medici gettonisti’ vedrebbero la fine di alcuni dei loro servizi. Inserita in un contesto regionale, Reggio deve però poter esprimere le proprie peculiarità e far finalmente sentire la propria voce in autonomia; si pensi alla chiusura del punto nascite di Castelnovo Monti a fronte del bisogno di rafforzare il ruolo del Sant’Anna contro l’impoverimento demografico della montagna.

La necessità vera è perciò quella di convocare una conferenza territoriale socio-sanitaria per redigere un nuovo Piano Attuativo Locale, riunendo attorno ad un tavolo il nuovo direttore generale, i sindaci e il presidente della Provincia, stakehoders come i sindacati e l’Ordine dei Medici. L’attuale Pal risale al 2019 e i suoi indirizzi strategici di riordino della rete ospedaliera e di assistenza territoriale sono in larga parte da rivedere. Così come solo la Politica insieme agli amministratori locali di Reggio può concepire soluzioni di sistema a nodi quali il bisogno di domiciliarità e prossimità nelle cure agli anziani; la crescente carenza di medici di medicina generale e di pediatri di base in molte aree del territorio provinciale; la fuga dei camici bianchi e degli infermieri nel privato (che a parità di stipendio garantisce maggiore conciliazione con i tempi della vita) o in altre province. Il tutto alla spietata luce di un Bilancio economico preventivo dell’Ausl che riporta un disavanzo secco di 89 milioni di euro.