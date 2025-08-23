Dirigenze, scoperto solo l’istituto di Ventasso

Poche sorprese nelle dirigenze scolastiche delle 65 scuole reggiane statali: per la prima volta quest’anno nella nostra provincia un solo istituto comprensivo è scoperto, quello di Ventasso che andrà a reggenza o a un vincitore di concorso. La situazione è tranquilla, già certa e con dirigenti di provata esperienza e merito. Per il resto i dirigenti reggiani sono stati quasi tutti confermati nelle loro sedi. È previsto il rientro di Lucia Valentini, che dovrebbe reggere l’I.C. di Luzzara. Seguono tre cambi ai vertici: Elena Ferrari (foto) che diventa titolare del liceo artistico ‘Gaetano Chierici’, già avuto in reggenza dal 24 febbraio scorso, e lascia l’I.c. Aosta in città, che sarà diretto da Carmela Tuè, di rientro dalla Lombardia. Ad Elena Viale, già reggente del polo Silvo D’Arzo di Montecchio, succederà Maria Cristina Grazioli, reggiana, che rientra dal Modenese. Nuove destinazioni spettano, invece, a Donatella Martinisi che va a dirigere il liceo statale Rinaldo Corso di Correggio e lascia l’I.C. Einstein in città, che sarà diretto da Gianluca Verrucci, il quale lascia la dirigenza del Carrara di Guastalla. Maria Elena Torreggiani, dirigente all’I.C. d Castelnovo Sotto va al posto di Verrucci. La dirigenza dell’I.C. Castelnovo Sotto Marconi, che ora sarà diretto da Andrea Marconi, che torna a casa dalla Lombardia. Nicoletta Montecchi, invece, rientra dal Piemonte e reggerà I.C. Villa Minozzo. "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dall’ufficio scolastico regionale – commenta il provveditore Paolo Bernardi –. Faccio un beneaugurale in bocca al lupo a tutti e do il benvenuto a chi arriva da fuori provincia e regione, tornando a casa".

mg.bo.