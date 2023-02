’Diritto alla bellezza’ supportato dalla scienza

"Firmando come città, qualche tempo fa, il Manifesto del diritto alla bellezza, abbiamo immaginato che l’incontro tra creatività e fragilità potesse generare nuove opportunità di inclusione sociale. – ha detto Annalisa Rabitti, assessora alla Cultura. – Da lì abbiamo fatto tanta strada ed era giusto ora fare un punto, raccontare le esperienze".

Per questo, il 10 e 11 marzo prossimi, al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, si terrà un convegno dal titolo "Diritto alla Bellezza. Modelli di Welfare Culturale tra evidenze scientifiche e necessità di nuove politiche".

La Fondazione Palazzo Magnani, insieme alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Reggio Emilia e a Farmacie Comunali Riunite, con la collaborazione scientifica dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha organizzato dunque un convegno di respiro internazionale, interamente dedicato alle esperienze di Welfare Culturale realizzate a Reggio Emilia dal 2017.

Pratiche che, portando evidenze statistiche e scientifiche, stanno dimostrando un positivo impatto sul benessere e sulla salute.

Il convegno, partendo dall’esperienza reggiana, intende dare voce ad alcune delle iniziative più significative condotte in Regione Emilia-Romagna, in una dimensione non solo teorica ma anche operativa e laboratoriale.

"Reggio si connota, non da oggi, come una città della cultura diffusa, nella quale l’arte e il sapere non appartengono solo ai professionisti del settore e alle istituzioni, ma vivono anche grazie al protagonismo dei cittadini": ha aggiunto il sindaco Luca Vecchi.

Davide Zanichelli, direttore della Fondazione Palazzo Magnani, ha tenuto a precisare che Reggio Emilia si differenzia da altre realtà perché le diverse istituzioni culturali, sociali e sanitarie da tempo lavorano insieme, con progettualità coordinata.

"Un ringraziamento – ha concluso Zanichelli - va ai sostenitori che hanno permesso la realizzazione del convegno: la Fondazione Manodori e il suo presidente Romano Sassatelli, insieme all’Associazione A.MA.RE con il presidente Achille Corradini".

È possibile, a tutti, iscriversi alle due giornate d’incontro e ai workshop attraverso i siti web: www.b-dirittoallabellezza.it e www.palazzomagnani.it Qui anche le informazioni su programma e relatori.

Stella Bonfrisco