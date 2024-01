"Diritto alla casa, lottiamo!"

"A Reggio Emilia la situazione del diritto alla casa e il disagio sociale derivante dalle difficoltà di avere accesso ad un tetto sulla testa è preoccupante ed in rapido peggioramento, in linea con il resto del paese", scrive il centro sociale Aq16 in una nota. "Secondo il Pug (piano urbanistico generale) nella nostra città ci sono 3000 case sfitte a fronte di un numero sempre crescente di studenti, lavoratori e famiglie (circa 850 secondo le rilevazioni) che vivono in condizioni di emergenza e precarietà abitativa – aggiungono –. Per noi non è accettabile che mentre i salari restano invariati e gli affitti aumentano una crescente ed eterogenea fascia di cittadinanza venga estromessa dall’accesso alla casa, condizione minima per vivere una città. Per questo è il momento di costruire dibattito e mobilitazione per dare battaglia a un modello di città inaccessibile. È il momento di dare battaglia a speculatori, palazzinari, a chi affitta in nero, a chi guadagna sulla pelle di chi studia, lavora o sceglie di vivere nella nostra città, tenendoci in ostaggio di fronte alla possibilità di non soddisfare i criteri di accesso, economici o sociali".