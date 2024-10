Giunto alla metà del triennio, il progetto ’Ero malato’ vivrà questa mattina alle 9 un momento di restituzione al Centro Internazionale Malaguzzi, in viale Ramazzini 72/a con il convegno ’Il diritto alla salute. Una collaborazione tra Reggio Emilia e il Madagascar’, organizzato dalla Diocesi reggiano-guastallese con il Centro Missionario e Volontari nel Mondo Rtm. Fra gli impegni missionari della Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, occupa un posto di rilievo la salute della popolazione del Madagascar che risiede nella parte più difficile da raggiungere e caratterizzata da una grande povertà. ’Ero malato’ ha visto coinvolta la sanità reggiana in un importante sforzo di formazione degli operatori malgasci dell’ospedale di Ampasimanjeva nell’intento di mettere a disposizione di medici, infermieri e tecnici locali percorsi di miglioramento delle loro competenze per aumentare il livello di qualità delle cure per la popolazione locale. All’iniziativa sono previsti i contributi del professor Romano Prodi, fondatore della ’Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli’, del dottor Santino Severoni, direttore del Programma Salute e Migrazioni dell’Oms e di don Gabriele Pipinato (foto), responsabile del Servizio Cei per gli Interventi caritativi Sviluppo dei popoli, oltre a testimonianze di operatori sanitari reggiani e malgasci.

c. c.