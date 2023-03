Disabile ferito con un cutter Violenta lite fra senzatetto per il furto di un telefonino

Arrestato dopo aver aggredito con un cutter un giovane in sedia a rotelle. È successo giovedì pomeriggio, poco dopo le 16, tra via Leopoldo Nobili e il Parcodel Popolo, in pieno centro storico. Una storia sullo sfondo del cosiddetto ‘quadrilatero del degrado’, con protagonisti due persone senza fissa dimora con problemi di alcol e droga. La lite è scattata tra il 46enne napoletano Carmine D’Elia e il 27enne d’origine bulgara Gioro Georgiev Karchev. Alcuni passanti hanno dato l’allarme al 113 che ha inviato sul posto gli agenti delle Volanti della questura e, in ausilio, gli uomini della polizia municipale. Le forze dell’ordine hanno trovato il ragazzo invalido con alcuni tagli sulla felpa, all’altezza dell’avambraccio.

L’uomo ha raccontato di essere stato picchiato e di aver subito tre fendenti sul braccio destro con un cutter, da parte del 46enne che conosceva, affermando che fosse in stato di alterazione da alcol e convinto, secondo lui erroneamente, che gli avesse rubato il telefonino. L’aggressore nel frattempo si era allontanato, ma poco dopo i poliziotti lo hanno raggiunto mentre brandiva un tubo di metallo agitandosi in maniera aggressiva; inoltre hanno notato che aveva le mani sporche di sangue e, dopo averlo bloccato, all’interno del suo borsello hanno rivenuto il cutter sporco di sangue. L’uomo è stato portato in caserma dove è emersa a suo carico una lunga sfilza di precedenti (resistenza a pubblico ufficiale, furto, ricettazione, minacce, porto di oggetti atti ad offendere, danneggiamento e rapina impropria). Per lui sono scattate le manette con l’accusa di lesioni presonali aggravate. Ieri è comparso in tribunale per la direttissima; difeso dall’avvocato Carmen Pisanello, ha fornito la sua versione dei fatti, raccontando di "aver sventato un furto di un telefonino – intervenendo in difesa di una ragazza – che stava per essere messo a segno dal bulgaro, il quale ha già precedenti specifici a riguardo". Una scintilla che poi ha innescato la violenta lite giustificata dall’imputato con "uno stato di alterazione alcolica e a problemi di tossicodipendenza, uniti alla terapia farmacologica che sta seguendo". Il pm Marco Marano, titolare del fascicolo, aveva chiesto la custodia in carcere del 46enne, vista anche la recidiva, ma il giudice Sarah Iusto ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Reggio in attesa del processo fissato per il 12 maggio.