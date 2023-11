Disabili, una casa per l’autonomia

Otto disabili potranno iniziare un importante percorso verso l’autonomia grazie al progetto avviato dal Servizio sociale unificato dell’Unione Tresinaro Secchia insieme allo Stradello. Lo faranno nei due appartamenti che la stessa cooperativa sociale di Scadiano realizzerà ristrutturando un edificio a borgo Marzi, nei pressi della ferrovia, dove – affiancati in alcuni (ma non tutti) momenti della giornata da un educatore – impareranno a fare la spesa, preparare i pasti, rapportarsi con altre persone per raggiungere nel tempo un sufficiente livello di autonomia.

Il progetto è in parte finanziato con 475.580 euro di fondi della Missione 5 Componente 2 del Pnrr. Altri 221.000 euro saranno messi dallo stesso Stradello, che si era aggiudicato il bando e che nei giorni scorsi, con il vicepresidente Massimo Rossi, ha firmato, insieme al dirigente del Servizio sociale unificato Luca Benecchi, la convenzione con l’Unione.