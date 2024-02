Disabili vittime dei nazisti, inaugurata la mostra

È stata aperta al pubblico ieri mattina la mostra Aktion T4, che fino al 17 febbraio è visitabile nel cortile interno di palazzo ducale, in centro a Guastalla, con ingresso libero. Presenti le autorità locali insieme agli organizzatori, con i rappresentanti dell’Anpi e dell’Anffas, associazioni che hanno promosso questo evento, che rientra nel programma della Giornata della Memoria. La mostra intende ricordare un’altra pagina buia e poco conosciuta della violenza nazista. Aktion T4 è il progetto di eutanasia di massa delle persone con disabilità. Il Terzo Reich provocò la morte di almeno 70mila cittadini disabili in Germania, oltre alla sterilizzazione forzata. Non solo ebrei, omosessuali, Rom. Hitler vide nelle persone con disabilità (adulti, ma anche bambini) delle vite indegne di essere vissute. Dal 1939 il programma ebbe luogo con soppressioni organizzate e compiute sistematicamente negli ospedali e in una campagna segreta da parte dei medici. Aktion T4 trovò larga applicazione anche in Italia. Si stima che le vittime furono più di 300mila. La mostra resta aperta anche alla visite guidate per le scuole. Già una quindicina d’anni fa questa esposizione itinerante era stata proposta a Guastalla, nella sala dell’Antico portico di palazzo ducale, con un notevole interesse da parte dei cittadini, che numerosi avevano osservato fotografie, documentazione e testi dell’esposizione. E ieri mattina, prima del taglio del nastro azzurro (che rappresenta l’associazione Anffas), gli organizzatori della mostra hanno sottolineato come diventa importante che questo materiale possa essere visto e studiato anche dalle giovani generazioni. Presenti all’inaugurazione il vicesindaco Ivan Pavesi, gli assessori Alessandra Medici e Gloria Negri, il presidente Anpi, Claudio Malaguti, e Paolo Gozzi dell’Anffas, insieme a componenti di associazioni del volontariato del territorio. La mostra è promossa da Anpi Guastalla, Anffas, Unione comuni Bassa Reggiana e dal Comune di Guastalla. Per informazioni e visite guidate: tel. 339-8396010 oppure 348-7977566.

Antonio Lecci