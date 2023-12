Disabilità, doppia iniziativa

In occasione della giornata dedicata alle persone con disabilità, il Comune di Guastalla organizza due iniziative per la cittadinanza e le scuole. Domani alle 17 al teatro Ruggeri si svolge una tavola rotonda con associazioni ed enti del territorio, attive nell’ambito della disabilità, seguita dallo spettacolo "Depresso" del Collettivo Clochart di Trento, interpretato dalla guastallese Giorgia Benassi, che per la prima volta si esibirà nel teatro della sua cittadina. Attraverso le tecniche del teatro-danza e della clownerie, "Depresso" narra la relazione tra due sorelle: Viviana è una ragazza che sta vivendo la depressione, Giorgia è una ragazza con la sindrome di Down che cerca di aiutarla con tutti i mezzi a disposizione. E lunedì alle 10 lo spettacolo viene replicato per le classi degli istituti Russell e Carrara.