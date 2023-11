Disability Card, il nuovo servizio arriva in città

Il Comune di Reggio, in collaborazione con Farmacie comunali riunite, porta a Reggio Emilia la Disability Card, una carta europea che faciliterà l’accesso a beni e servizi, pubblici o privati, alle persone con disabilità. Un documento in formato tessera, simile alla carta d’identità, che sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali. Per certificare la propria condizione di disabilità, quindi, basterà esibirla e permettere la lettura del relativo Qr code per avere diritto alle consuete agevolazioni riservate ai disabili, come tariffe ridotte o posti riservati.

La novità è stata presentata dall’assessora alla cultura, Annalisa Rabitti, e dal presidente di Fcr, Andrea Capelli (foto). In città sarà utilizzabile, hanno spiegato, in alcuni luoghi della cultura come il cinema Rosebud, i Chiostri di San Pietro, i Chiostri di San Domenico, la Fonderia – Fondazione nazionale della danza, Palazzo Magnani, i musei civici di Reggio Emilia, i teatri. Il tesserino sarà valido anche negli impianti sportivi come la piscina Ferretti – Ferrari, la piscina Mattia Dall’Aglio, il campo d’atletica Camparada, lo Stadio Mirabello, il Palazzetto dello sport, al Mapei Stadium – Città del Tricolore e in quelli dati in concessione dalla Fondazione per lo sport, per i quali saranno previste aperture al pubblico. Ai titolari della card, inoltre, Comune di Reggio Emilia e Farmacie comunali riconoscono priorità di accesso a uffici e servizi.

La card può essere utilizzata solo dalla persona titolare e viene rilasciata dall’Inps a tutte le persone con disabilità media, grave o non autosufficienza. Va richiesta attraverso la procedura predisposta sul portale dell’Inps che verificherà il possesso dei requisiti, dopodiché rimane valida per 10 anni, al termine dei quali va rinnovata. Per maggiori informazioni è possibile consultare il portale del Comune di Reggio Emilia: www.comune.re.itdisability-card.