Disagi al traffico per i lavori sulla strada

Da domani sulla strada provinciale 37, la Pedemontana che collega il comune di Albinea a Scandiano sarà istituito un senso alternato con limite di velocità a 30 km all’ora poco prima di Borzano. Il provvedimento, in vigore tutti i giorni dalle 8.30 alle 17, si è reso necessario per lo svolgimento in sicurezza di lavori di ripristino del guardrail e della pavimentazione stradale. In quel tratto il 23 settembre un trattore si era incendiato. La durata dei lavori ora è indicativamente prevista fino al 31 gennaio.