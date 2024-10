Disagi alla Rsa, il Comune: "Fatte le verifiche"

"Siamo stati informati del problema delle perdite d’acqua la sera di mercoledì 9 ottobre, non essendo il Comune il proprietario dell’immobile abbiamo avviato le consuete verifiche attraverso il soggetto che gestisce il servizio". Così rispondono dal municipio di Guastalla alle segnalazioni di familiari di ospiti della casa protetta Agorà-Bisini (pubblicate giovedì dal Carlino) per evidenti infiltrazioni idriche dal tetto, che provocano gravi disagi agli utenti.

"I tecnici – continuano – hanno ritenuto di provvedere alla sostituzione e impermeabilizzazione della piletta di scarico del terrazzino con l’intervento programmato per giovedì mattina. L’assessorato al Welfare e i Servizi sociali nei mesi scorsi ha incontrato più volte le famiglie degli ospiti della struttura, sollecitando la disponibilità al dialogo e al miglioramento del servizio". Dunque, dal municipio parlano di un problema segnalato solo nei giorni scorsi. Ma i familiari degli ospiti della casa di riposo ribadiscono come lo stesso problema sia evidente "ormai da mesi". "Oltretutto – aggiungono alcuni parenti – riteniamo che questa situazione sia di forte disagio per gli ospiti e per gli operatori. Gli anziani vengono spostati con i loro tavoli qua e là nel salone per evitare la caduta dell’acqua. Vagare tra le aree ancora indenni dalle infiltrazioni crea in loro disorientamento, spesso inconsapevoli di quanto sta accadendo. I segni di muffa e infiltrazioni alla copertura dimostrano come il problema sia presente da tempo. Speriamo venga risolto al più presto".

Antonio Lecci