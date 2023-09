Disagi in Zona Mirabello: "Bivacchi e auto forzate"

"Il problema delle Reggiane e della zona stazione non è stato risolto, ma solo spostato". Sono molti a pensarlo in via Matteotti e nelle sue laterali: dopo la bonifica delle storiche Officine, chi abita di fronte al Mirabello e al parco antistante ha percepito un significativo aumento di sporcizia, bivacchi e spaccio. Particolarmente allarmati sono i residenti di via Zucchi, che nelle ultime notti si sono più volte lamentati di essere stati svegliati da urla e schiamazzi provenienti dal parco; loro stessi nei mesi scorsi si erano lamentati per la sporcizia di quell’area verde, in cui i gruppetti lasciano carte, bottiglie e imballaggi che – a dire dei condomini – non sempre vengono raccolti a dovere da chi ne è incaricato.

Non è finita qui però, perché gli stessi abitanti dell’area sono convinti che nel parco e nelle vie limitrofe si verifichi un fitto traffico di stupefacenti: vedono macchine spente ma con conducente a bordo, o addirittura accese con tanto di fari e musica ad alto volume, che si trattengono qualche minuto nei pressi del parco e, dopo che qualcuno ci si è avvicinato, ripartono. Hanno anche visto qualcuno sotterrare e nascondere dosi all’interno del parco e dei garage, puntalmente ritirate nel giro di pochi minuti. Vari residenti ieri mattina hanno trovato la loro macchina aperta con gli interni sottosopra. Non si sono segnalati furti particolari, ma è indubbio che qualche disperato le abbia forzate alla ricerca di oggetti di valore e che ora i proprietari dovranno pagare per sistemare quantomeno le serrature.

Nella zona del Mirabello è molto attiva Reggio Civitas, associazione che a sua volta ha riscontrato e segnalato già tempo fa "l’intensificazione dei fenomeni di bivacchi, dormitori di fortuna, furti, garage forzati e spaccio di sostanze stupefacenti". Fortunatamente, il quartiere beneficia di un attento monitoraggio da parte non solo di Reggio Civitas ma anche di tanti cittadini. Questo ha portato, nel tempo, a rinforzare una collaborazione con la Municipale.

I presidi e i divieti di avvicinamento, di dimora in città o le denunce a piede libero "non risolvono le criticità ma le spostano a danno di altri cittadini, vanificando anche l’operato delle forze dell’ordine", considera il comitato. Reggio Civitas già da quest’estate aveva avanzato la proposta di installare delle telecamere di sorveglianza, al momento assenti, con il contributo economico dell’associazione che avrebbe messo a disposizione 10 mila euro, ricevuti dai contributi del 5 per mille. Un intervento che, vista la situazione, potrebbe essere necessario quantomeno a creare un deterrente, si spera, o comunque a fornire uno strumento per cui certi comportamenti non trovino più la strada spianata.

to.ve