DISAGI PER I PENDOLARI

Ci sarebbe stato un problema a un passaggio a livello alla base del notevole ritardo – tra i 29 e i 38 minuti – accumulato ieri dal treno 90169 della linea tra Guastalla, Novellara, Bagnolo e Reggio. Diversi viaggiatori ieri mattina hanno segnalato l’ennesimo disagio. Negli ultimi tempi l’avvento della linea elettrica con i nuovi treni "Pop" i problemi sembrano essere minori rispetto al passato, ma non mancano periodici contrattempi che ogni volta provocano ritardi non certo graditi a studenti e lavoratori pendolari, legati ad orari ben precisi di arrivo a scuola o in azienda.