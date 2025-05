Disagi per il restyling del ponte di Veggia, pienone al sit-in pubblico

La sala espositiva ‘Gino Strada’ di Casalgrande mercoledì sera ha ospitato l’assemblea pubblica organizzata per spiegare e confrontarsi sull’imminente chiusura del ponte di Veggia per la riqualificazione che attende l’impalcato superiore della struttura. Un intervento che causerà l’interdizione totale al traffico veicolare dal 16 di giugno fino al 16 di agosto con lo spostamento di gran parte di flusso di auto e camion. Grazie al supporto del consiglio di frazione di Veggia, il sindaco Giuseppe Daviddi ha informato sullo stato di avanzamento dell’opera, su quelle che sono le misure allo studio per mitigare il più possibile i disagi nei 60 giorni di chiusura. Erano presenti una sessantina di cittadini.

"E’ stato un confronto franco e, per certi versi, estremamente capillare nello sviscerare tutte le criticità di un cantiere che andrà a ripercuotersi sulla vita delle persone, imprese e attività del territorio", dicono dal Comune. Daviddi ha esposto tutto ciò che comporterà lo sviluppo di un cantiere non più rimandabile, non nascondendo le criticità che lo accompagnano nelle sue fasi preparatorie e possibili sviluppi nel corso dell’esecuzione. Il sindaco assicura che vi sarà "un’attenzione maniacale sui protocolli da mettere in atto in presenza di incidenti o situazioni di emergenza" e l’impegno d’ottenere un’anticipazione sugli orari del carico-scarico merci allo scalo ferroviario di Dinazzano.

m. b.