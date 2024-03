Disagio, dipendenze, pericoli del web: la lezione dei carabinieri

Cultura della legalità, prevenzione del disagio, diffusione della conoscenza dei pericoli di web e social, delle dipendenze e della strada. È su questi temi che si sono inperniate le lezioni che i carabinieri di Sant’Ilario l’altra mattina hanno svolto con cinque classi delle scuole secondarie di primo grado. Gli incontri hanno interessato circa 100 alunni. "L’Arma è sensibile all’educazione alla legalità da parte di giovani e giovanissimi, per diffondere i valori del rispetto delle regole – commenta il colonnello Andrea Milani, comandante provinciale - In quest’ottica si proseguirà, anche grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici". I ragazzi si sono mostrati molto interessati, tempestando di domande i carabinieri. Il fenomeno maggiormente diffuso tra i più giovani – hanno sottolineato i militari – è la pubblicazione di foto osé tramite social e cellulari: i minorenni spessissimo non sanno che rischiano di venire denunciati per diffusione di materiale pedopornografico.