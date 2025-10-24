Disagio giovanile. Arriva il nuovo spazio ’Zoom’

Reggio Emilia potenzia il contrasto alla povertà educativa e al disagio giovanile. Lo fa con ’Zoom’, un nuovo spazio che aprirà i battenti a novembre nel ’Villaggio Ermanno Dossetti’ (ex Osea) coinvolgendo nelle varie attività previste circa 700 ragazzi dagli 11 ai 18 anni da qui al 2028. Il nuovo servizio, in particolare, nasce grazie ad un finanziamento complessivo di 3,4 milioni di ministero del Lavoro e Poltiche sociale e Unione europea, assegnato al territorio reggiano nell’ambito del bando ’Desteenazione comunità adolescenti’. Capofila del progetto – che ha valenza distrettuale e sarà supervisionato per conto del ministero dalli’Istituto degli innocenti di Firenze – è il Comune di Reggio.

I partner operativi sono invece Asp città delle Persone (società partecipata dell’amministrazione che ha fornito e ristrutturato i locali), Ausl e il consorzio di cooperative sociali Oscar Romero.

Nello specifico, le proposte di sostegno e formative gratuite rivolte ai ragazzi orfani o provenienti da contesti familiari disagiati si articoleranno su tre livelli. Il primo è quello aggregativo, che prevede tra l’altro momenti di studio, sport e laboratori creativi. Un secondo livello guarda invece al futuro dei giovani attraverso azioni per contrastare la dispersione scolastica e percorsi di avvicinamento al lavoro e tirocini (per chi ha compiuto 21 anni). Infine, saranno offerte vere e proprie consulenze psicologiche sia ai genitori che ai ragazzi.

Capitolo a parte è quello del filone ’Get up’ che riguarda progetti di partecipazione attiva degli studenti da realizzare nelle scuole superiori e professionali (ne saranno coinvolte cinque ogni anni). A seguire tutte le attività è un’equipe composta in tutto da 29 operatori.

La stima è che lo spazio venga frequentato al giorno da una cinquantina di adolescenti. E, se per le attività aggregative non c’è per ora nessun limite di accesso di beneficiari, il bando ministeriale prevede invece l’attivazione nel triennio di almeno 40 progetti contro la dispersione scolastica, 80 tirocini o percorsi di avviamento al lavoro e tra i 75 e i 100 progetti nelle scuole.

"Proprio nei giorni in cui sono in corso gli Stati generali dell’educazione e della formazione presentiamo un altro progetto sfidante, che per la prima volta consentirà di far lavorare in rete tutti quei soggetti che nella nostra città, da anni, si occupano dell’educazione e lo sviluppo dei ragazzi più grandi", sottolinea Marwa Mahmoud, assessora alla Scuola del Comune di Reggio.