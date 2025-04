Disagio giovanile, droga, furti. E poi c’è il problema della mafia

Ha fatto tappa a Guastalla il Comitato provinciale per ordine e sicurezza pubblica, che ieri mattina si è riunito in municipio, nella sua forma "itinerante" che si ripete da qualche tempo. Presenti il prefetto, i sindaci della Bassa, comandi reggiani di carabinieri, Questura, polizia locale, guardia di Finanza. Confermate le problematiche già note, al centro dell’attenzione delle istituzioni: il fenomeno del disagio giovanile, spaccio di droga, incremento dei furti, in particolare in esercizi commerciali. È stata l’occasione per affrontare pure il tema della criminalità organizzata che, come dimostrano le cronache giudiziarie locali, non lascia indenne la Bassa. Dall’esame dei dati sulla delittuosità emerge che all’aumento del numero di reati commessi corrisponde anche un maggior numero di autori individuati. Sempre secondo i dati ufficiali (sono ancora numerosi i piccoli furti, tentativi di furto e le truffe che non vengono denunciati formalmente), è emerso come l’incremento dei reati risulti più contenuto rispetto ad altri distretti del territorio reggiano. a.le.