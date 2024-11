"Disagio giovanile, gli interventi sono raddoppiati"

Complice la tragedia mondiale della pandemia e i provvedimenti per fronteggiarla che in ben poco conto hanno tenuto le esigenze degli adolescenti, continua a crescere il numero di essi che manifestano forme di disagio. E il nostro territorio non fa eccezione. A testimoniarlo gli eloquenti dati forniti da Progetto Crescere, cooperativa sociale da tanti anni impegnati nel sostegno a bambini e ragazzi nel reggiano. Rispetto al 2021 gli interventi di supporto psicologico messi in atto sono infatti più che raddoppiati (da 1500 a 3523) e il 40% di essi è legato agli adolescenti.

"Il numero di preadolescenti e adolescenti che incontriamo – sottolinea la responsabile del servizio Psicologia Clinica e Psicoterapia, Teresa Faccin – rimane molto alto; è salito nel 2020, quando 244 dei 393 nuovi accessi ai nostri servizi riguardava proprio adolescenti, e non è più diminuito. Le problematiche - prosegue la Faccina - sono estremamente diversificate: ansia, disturbi dell’umore disturbi dell’umore, disregolazioni emotive con attacchi al corpo, difficoltà nelle relazioni sia con coetanei che adulti, angosce e ritiro sociale".

Per una più accurata riflessione su questi dati impietosi Progetto Crescere ha organizzato per oggi una giornata di studio e riflesisone, chiamando a raccolta non solo i professionisti del settore, ma anche famiglie, docenti, amministrazioni pubbliche, istituzioni sanitarie, realtà sportive e centri di aggregazione. L’evento, intitolato "Adolescenza: terreno per fiorire, energia per crescere", si svolgerà nell’aula magna Manodori di Unimore, a partire dalle 9.

"Andremo ad approfondire – osservano la presidente di Progetto Crescere, Patrizia Fantuzzi (nella foto), e il direttore sanitario Ciro Ruggerini - consistenza e forme del disagio giovanile, ma avendo l’obiettivo primario di comprendere come si può essere comunità accogliente per sostenere e accompagnare gli adolescenti in una complessa stagione di crescita".

